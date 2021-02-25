Большунов, Устюгов и Ретивых вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира

Российские лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Александр Терентьев выбыл на стадии четвертьфинала.

Большунов и Ретивых стали первыми в своих четвертьфинальных забегах. Устюгов показал второе время, Терентьев — третье.

Таким образом, в первом полуфинальном забеге выступят: Йоханнес Клебо (Норвегия), Большунов, Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция) и Жовиан Хедигер (Швейцария).

Во втором полуфинале побегут: Ретивых, Ховард Теугбель (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Устюгов, Ришар Жуве (Франция) и Пол Голберг (Норвегия).

Напомним, Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

В случае награждения будет звучать не гимн России, а гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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