Большунов сломал палку после контакта с Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира
17:14
Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира.
Россиянин выходил из последнего поворота первым, но финишировал третьим после Клебо и второго представителя Норвегии Эмиля Иверсена.
Россия подаст протест на действия Клебо.
Последняя гонка ЧМ-2021: Большунов бился один со всеми норвежцами в марафоне! У Александра — бронза, золото — у Клебо. Онлайн
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