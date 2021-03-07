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Большунов сломал палку после контакта с Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира

17:14
Большунов сломал палку после контакта с Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира. Слезы Большунова.
Большунов сломал палку после контакта с Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира.
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Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира.

Россиянин выходил из последнего поворота первым, но финишировал третьим после Клебо и второго представителя Норвегии Эмиля Иверсена.

Россия подаст протест на действия Клебо.

Последняя гонка ЧМ-2021: Большунов бился один со всеми норвежцами в марафоне! У Александра — бронза, золото — у Клебо. Онлайн

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