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Сегодня, 15:04

Большунов считает заслуженным свое попадание в проморолик FIS к чемпионату мира по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал заслуженным свое попадание в проморолик FIS к чемпионату мира по лыжным видам спорта-2023.

16 февраля FIS опубликовала видеоролик, посвященный старту мирового первенства. На видео попали отрывки гонок с участием Александра Большунова и еще одной представительницы России, Натальи Непряевой. 21 февраля пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что российские лыжники были включены в проморолик.

«Было ли это троллингом? Нет, в ролики перед чемпионатом мира и другими основными стартами обычно всегда попадают все топовые спортсмены, поэтому ничего странного нет в том, что мы там оказались, все по делу. Да, после этого были принесены извинения, но вы поймите, что иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать, а если ты это делаешь от души, то сильнейшие всегда будут присутствовать», — цитирует ТАСС Большунова.

Александр Большунов и&nbsp;Наталья Непряева. FIS показала Непряеву и Большунова в проморолике к чемпионату мира. И теперь сожалеет об этом

Спортсмен отметил, что сейчас не следит за международными соревнованиями, поэтому не будет смотреть гонки чемпионата мира. Сейчас Большунов выступает на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Для нас чемпионат мира проходит здесь, мы живем своей жизнью: здесь нас любят, поддерживают и уважают. Поэтому я даже не собираюсь смотреть чемпионат мира. Да и болельщики, которые раньше следили за турниром, сейчас не будут его смотреть. Зачем смотреть какие-то соревнования за границей, когда можно смотреть и популяризировать наш вид спорта в нашей стране?» — добавил Большунов.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 проходит в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Александр Большунов. Большунов начинает свой чемпионат мира. Лучшие российские лыжники заочно бросят вызов норвежцам

Источник: https://tass.ru/sport/17127423
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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Большунов назвал чемпионат мира по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями
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