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Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на чемпионате мира

14:53
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Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов занял третье место в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

Сергей Устюгов стал вторым во втором полуфинале, а Глеб Ретивых занял только пятое место и в финал не вышел.

Александр Терентьев выбыл на стадии четвертьфинала.

ЧМ по лыжным видам спорта: мужчины и женщины разыгрывают первые медали в спринте. Live!

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