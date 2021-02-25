Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на чемпионате мира

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов занял третье место в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

Сергей Устюгов стал вторым во втором полуфинале, а Глеб Ретивых занял только пятое место и в финал не вышел.

Александр Терентьев выбыл на стадии четвертьфинала.

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