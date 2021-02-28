Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе
14:10
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Финал командного спринта у мужских и женских сборных начнется в 15.00 по московскому времени.
Женская сборная России также вышла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.
ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!
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