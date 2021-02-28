Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Финал командного спринта у мужских и женских сборных начнется в 15.00 по московскому времени.

Женская сборная России также вышла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!