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Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

14:10
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Финал командного спринта у мужских и женских сборных начнется в 15.00 по московскому времени.

Женская сборная России также вышла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!

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