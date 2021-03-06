Большунов, Червоткин, Белов и Семиков заявлены на марафон в рамках ЧМ

Стал известен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на заключительный старт в рамках чемпионата мира — классический марафон на 50 километров.

На гонку заявлены Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

Мужская гонка с общего старта на 50 км пройдет в воскресенье, 7 марта, начало — в 14.50 по московскому времени.