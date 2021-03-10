Американские комментаторы разобрали скандальный эпизод с участием Большунова и Клебо на финише марафона

Американские комментаторы марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе разобрали скандальный эпизод с участием Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

Дуэт журналистов в прямом эфире предположил, что норвежец получит дисквалификацию от жюри.

Первый комментатор: «Нам до сих пор показывают, что победитель — Клебо. Большунов угодил в обидную ситуацию: он даже не мог поучаствовать в борьбе за золото со сломанной палкой, когда сзади накатывал Иверсен. У Эмиля-то было две палки».

Второй комментатор: «Ох, сколько же событий случилось на финише!»

Первый комментатор: «Пункт о создании помех очень спорный. Правила не идеальны, но в нынешнем варианте говорится, что спортсмен, идущий впереди, имеет приоритет. В момент контакта Большунов лидирует, и Клебо своей палкой касается палки россиянина, из-за чего тот ставит свою палку между своих лыж, что приводит к поломке. После этого Александр не может бороться за победу, потому что у него только одна палка. Клебо пересекает финишную линию первым, но мое мнение — он создал помеху и должен быть дисквалифицирован. Если бы я был в жюри, то сказал бы, что, каким бы большим ни было желание видеть Клебо победителем марафона, не думаю, что он победил. Думаю, его все-таки дисквалифицируют. Клебо загнал себя в положение, где он находится позади, Большунов же сделал ровно то же, что делал Йони Мяки. Возможно, поэтому он такой разъяренный. Он делал ровно то же самое, что делал Мяки. Йони тогда не был дисквалифицирован. А Клебо однозначно должен быть снят с гонки. Если его не дисквалифицируют, я буду удивлен».

Второй комментатор: «Потерянный темп, потерянная палка, потерянное золото. И слезы у Большунова. Он не выиграет марафон на этом чемпионате мира».

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.