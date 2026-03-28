Ски-альпинист Филиппов о форс-мажоре на Кубке мира: «Помешала ветка на трассе»

Серебряный призер Олимпийских игр в Милане Никита Филиппов неудачно завершил выступление на этапе Кубка мира во французском Пью-Сен-Винсане.

Показав 22-е время в квалификации, российский ски-альпинист сумел пробиться в полуфинал, где финишировал последним из-за досадного инцидента на трассе.

«Форма сегодня была хорошая, я «на ноге», жаль, что так получилось. Изначально бежал первым-вторым, все контролировал. Зацепился за ветку лыжами на пешем этапе — они слетели, крюк, которым крепятся лыжи, разогнуло. Не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым в полуфинале», — рассказал Филиппов в интервью «СЭ».

Спортсмен отметил, что ветка на краю трассы была относительно высокой, но он не заметил ее во время просмотра. По словам Филиппова, инцидент станет для него полезным опытом, а сам этап во Франции стал для него последним международным стартом в сезоне из-за отказа в швейцарской визе.