Ски-альпинизм

Сегодня, 16:30

Шабалин: «Победа Филиппова на чемпионате Европы стала итогом планомерной работы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин заявил, что золото Никиты Филиппова в спринте на чемпионате Европы в Азербайджане является результатом качественной подготовки.

«Это успех и показатель высокого мастерства, — сказал Шабалин. — Он уже делал такие вещи на финише в прошлом году и в этом году. Это качественная, хорошая горнолыжная подготовка. И он качественно работает на перестежке. Мы сдвинули подготовку в сторону окончания Кубка мира, Олимпиады и чемпионата Европы. Это было по плану», — цитирует Шабалина ТАСС.

Филиппову 23 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2026 года в спринте. На чемпионате мира 2025 года россиянин занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте. В январе спортсмен стал третьим на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.

Источник: ТАСС
Никита Филиппов
