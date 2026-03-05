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Ски-альпинизм

5 марта, 20:17

Филиппов — о золоте на чемпионате Европы: «Это было легендарно»

Алина Савинова

Российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал в своих соцсетях пост после первого в карьере золота чемпионата Европы.

4 марта 23-летний спортсмен выиграл спринт с результатом 2 минуты 58,6 секунды. Второе место занял швейцарец Тома Бюссар с отставанием в 1,2 секунды, третье — испанец От Феррер Мартинес (+1,6 секунды). Соревнования прошли в Шахдаге (Азербайджан).

«Первое золото — и сразу чемпион Европы. Конечно, я был фаворитом в этой гонке после олимпийского серебра. Но в подъем ребята задали жару — было очень непросто за ними держаться. В Азербайджане сделали спринт на очень крутом склоне. Даже трансляция не передавала, какой там был уклон», — написал Филиппов.

Никита Филиппов.Теперь не только олимпийский призер, но и чемпион Европы. Ски-альпинист Филиппов вновь на вершине

Спортсмен подробно рассказал о ключевом моменте гонки — спуске, который решил исход борьбы.

«Если бы спуск был как на Олимпиаде, то так обогнать не получилось бы. Но здесь был чистый лед, с очень крутым сбросом в начале. На перестежке я сделал все быстрее всех и должен был уходить первым, но швейцарец сзади наехал лыжами на мою палку — и у меня не получилось схватить ее с первого раза. Пришлось уходить третьим на спуск и атаковать по внутренней траектории. Тут уже никаких мыслей — чисто на инстинктах пошел ва-банк. Это было легендарно. Мужик сказал — мужик сделал», — добавил Филиппов.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии ски-альпинизм был впервые представлен в программе соревнований. Филиппов стал единственным представителем России, кто смог отобраться на Олимпиаду в этой дисциплине, получив персональное приглашение от МОК благодаря успешным выступлениям на этапах Кубка мира.

В финале спринтерской гонки, который состоялся 19 февраля, россиянин показал результат 2 минуты 35,55 секунды, уступив только испанцу Ориолю Кардоне Колю (2.34,03) и опередив француза Тибо Ансельме (2.36,34). Эта награда стала единственной медалью для российских спортсменов на Играх-2026.

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Никита Филиппов
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