Филиппов рассказал об общении с Коростелевым: «После Олимпиады наши пути стали чаще переплетаться»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал «СЭ» об общении с лыжником Савелием Коростелевым.

— Веришь в то, что с Савелием можете дальше продолжить общаться и вне соревнований?

— Конечно, верю, что продолжим. Савелий и Даша — очень приятные, добрые, простые ребята. Мне импонируют такие люди. Мы с ними виделись в Кировске, сегодня на мероприятии ОКР пересеклись. После Олимпиады наши пути стали чаще переплетаться. Надо продолжать общение.

Никита Филиппов и Савелий Коростелев стали участниками в составе группы из 13 российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте по ски-альпинизму, став единственным медалистом от РФ, а лыжник Коростелев занял 4-е место в скиатлоне и 5-е — в марафоне.

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