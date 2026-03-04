Филиппов — о золоте чемпионата Европы: «Я все еще сплю?»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после победы в спринте на чемпионате Европы, который проходит в Азербайджане.

В финале 23-летний спортсмен показал время 2 минуты 58,6 секунды. В тройку также вошли швейцарец Тома Бюссар (+1,2 секунды) и испанец От Феррер Мартинес (+1,6).

«Чемпион Европы — мое первое золото на международной арене. Как и говорил: надо делать вещи. Зацените этот обгон на спуске! Очень крутая ледяная трасса. Пошел ва-банк. Либо я первый, либо всех завалю при обгоне.

Международный сезон очень эмоциональный: две бронзы на Кубке мира, серебро Олимпиады, теперь золото чемпионата Европы... Я все еще сплю?» — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

В феврале на Олимпиаде в Италии 23-летний спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине и стал единственным российским призером Игр. Филиппов является 25-кратным чемпионом России.

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