Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы
Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы в Шахдаге (Азербайджан).
23-летний спортсмен показал результат в 31 минуту 9,7 секунды.
Победителем стал швейцарец Реми Бонне (27 минут 22,2 секунды). Россиянин Андрей Федоров занял 18-е место, Даниил Слушкин стал 20-м, Александр Антонов — 22-й, Павел Якимов — 23-й.
У женщин в вертикальной гонке восьмое место заняла россиянка Ирина Рачинская, 11-й стала Ирина Умницына, 12-й — Дарья Зинченко.
Ранее Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринте. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
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