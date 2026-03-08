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Ски-альпинизм

8 марта, 11:23

Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы

Сергей Ярошенко

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 14-е место в вертикальной гонке на чемпионате Европы в Шахдаге (Азербайджан).

23-летний спортсмен показал результат в 31 минуту 9,7 секунды.

Победителем стал швейцарец Реми Бонне (27 минут 22,2 секунды). Россиянин Андрей Федоров занял 18-е место, Даниил Слушкин стал 20-м, Александр Антонов — 22-й, Павел Якимов — 23-й.

У женщин в вертикальной гонке восьмое место заняла россиянка Ирина Рачинская, 11-й стала Ирина Умницына, 12-й — Дарья Зинченко.

Ранее Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринте. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Никита Филиппов.Теперь не только олимпийский призер, но и чемпион Европы. Ски-альпинист Филиппов вновь на вершине

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Никита Филиппов
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