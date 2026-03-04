Филиппов посвятил отцу победу на чемпионате Европы: «Он сказал не возвращаться без золотой медали»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что посвятил победу в спринте на чемпионате Европы своему отцу, который в среду отмечает день рождения.

В среду Филиппов стал победителем спринта на чемпионате Европы, проходящем в Азербайджане.

«Это моя первая победа. Я посвящаю ее отцу, у него сегодня день рождения. Он сказал: «Можешь не возвращаться без золотой медали». Поэтому я должен был победить. Было сложно, и после Олимпиады были нелучшие мысли в голове, но я сконцентрировался и выиграл, где-то немного повезло», — цитирует Филиппова РИА «Новости».

В феврале на Олимпиаде в Италии 23-летний спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине и стал единственным российским призером Игр. Филиппов является 25-кратным чемпионом России.

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