Губерниев — о победе Филиппова на чемпионате Европы: «Спортсмен элитного уровня!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев вподелился с «СЭ» мнением о победе российского ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте на чемпионате Европы, который проходит в Азербайджане.

«Филиппов — спортсмен элитного уровня! Он это доказал еще серебряной наградой на Олимпиаде. Аппетит пришел во время еды. Он стал 25-кратным чемпионом России и поехал во всеоружии на чемпионат Европы. И победил там! Прекрасный год для спортсмена, который является не только единственным нашим медалистом во время Олимпиады, но еще и лицом нашего спорта за рубежом. Это важно. Значимая победа. Как и предполагалось, Родина это оценила и губернатор Камчатки подарил Никите ключи от квартиры. Это здорово», — сказал Губерниев «СЭ».

В финале ЧЕ 23-летний спортсмен показал время 2 минуты 58,6 секунды. В тройку также вошли швейцарец Тома Бюссар (+1,2 секунды) и испанец От Феррер Мартинес (+1,6).

В феврале на Олимпиаде в Италии 23-летний спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине и стал единственным российским призером Игр.

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