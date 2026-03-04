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Ски-альпинизм

ОИ Милан Кортина 2026

4 марта, 13:53

Ски-альпинист Филиппов стал чемпионом Европы в спринте

Алина Савинова
Никита Филиппов.
Фото Global Look Press

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл золото на чемпионате Европы 2026 года в спринте.

В финале 23-летний спортсмен показал время 2 минуты 58,6 секунды. Второе место занял швейцарец Тома Бюссар (отставание — 1,2 секунды), третье — испанец От Феррер Мартинес (+1,6 секунды).

Филиппов принимал участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, где завоевал серебро в спринте и принес России единственную медаль.

Чемпионат Европы по ски-альпинизму проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане и завершится 8 марта.

Никита Филиппов.Теперь не только олимпийский призер, но и чемпион Европы. Ски-альпинист Филиппов вновь на вершине

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Никита Филиппов
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