Ски-альпинист Филиппов стал чемпионом Европы в спринте

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл золото на чемпионате Европы 2026 года в спринте.

В финале 23-летний спортсмен показал время 2 минуты 58,6 секунды. Второе место занял швейцарец Тома Бюссар (отставание — 1,2 секунды), третье — испанец От Феррер Мартинес (+1,6 секунды).

Филиппов принимал участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, где завоевал серебро в спринте и принес России единственную медаль.

Чемпионат Европы по ски-альпинизму проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане и завершится 8 марта.

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