Гель для душа, шампунь и четыре полотенца. Чемпионку мира по прыжкам с трамплина наградили барахлом

А вот мужчины получили деньги.

В Германии прошел Тур двух ночей — престижные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победившая в квалификации Селина Фрайтаг рассказала о неравенстве в призовых среди мужчин и женщин: вместо денежного вознаграждения двукратная чемпионка мира-2023 получила пакет со средствами гигиены.

Что случилось

Тур двух ночей проходил в Гармиш-Партенкирхене. Это один из самых крутых стартов в мире женских прыжков на лыжах с трамплина — проводится с сезона-2021/22 в дни новогодних праздников, аналог мужского Турне четырех трамплинов, которое существует с 1952 года. Победительница двухдневного турнира получает 10 тысяч франков, серебряная и бронзовая медалистки — пять и три тысячи соответственно.

Селина стала лучшей в квалификации, состоявшейся 30 декабря. За победу девушка получила необычные призы — набор средств гигиены. Награда выглядела странно, ведь мужчинам на аналогичных соревнованиях выплачивают денежные вознаграждения. «Для мужчин есть три тысячи франков за победу в отборочном турнире. У меня — сумка с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Не хочу сильно жаловаться, но вы можете увидеть это неравенство», — пожаловалась немка.

В финале Селин финишировала четвертой, уступив ставшей третьей Катарине Шмидт чуть больше трех баллов. Чемпионский титул взяла представительница Словении Ника Превч, серебро — Эйрин Квандал из Норвегии.

В F IS осознают неравенство

Смешные призовые Фрайтаг возмутили — они выглядят настоящим барахлом по сравнению с мужскими наградами. На неравенство отреагировал даже рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, который заявил, что подобное недопустимо.

«Для нас этот день не из приятных. Мы согласны, что это проявление неравенства, и хотим сократить этот разрыв. Находимся в процессе четкого определения плана. Но очевидная цель — объединить мужчин и женщин», — говорит Пертиле.

Также он рассказал, что в будущем женщины получат больше соревнований. В Германии девушки выступали спустя несколько часов после мужского турнира, из-за долгого перерыва из 10 тысяч зрителей на трибунах осталось всего около трех. По словам директора FIS, организация стартов тоже должна улучшиться.

Какие странные призовые были в других видах спорта

Фрайтаг — далеко не единственная спортсменка, получившая странные призовые. Весной 2022-го велогонщице из Нидерландов Эллен ван Дейк за победу на трехдневной гонке Bloeizone Fryslan вручили набор секс-игрушек — спонсором оказался сайт для взрослых. После такого подарка ван Дейк вспомнила, что несколько лет назад на том же старте заработала пылесос.

В велоспорте есть и другие необычные награды: кусок брусчатки за титул на престижной однодневке «Париж — Рубе», в Бретани победителям вручали живых поросят, в Бельгии — сыр и бочонки с пивом. Необычные призы также есть, к примеру, в автогонках: NASCAR за первое место на этапе в Нью-Гэмпшире дарят живого лобстера весом 10 килограммов, а триумфатору гонки в Вирджинии — двухметровые напольные часы.