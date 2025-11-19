Дмитрий Дубровский: «Если получим допуск до 15-20 декабря, то имеем шансы поехать на Кубок мира»

Чего ждать от сезона в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье?

В Москве состоялась пресс-конференция Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, посвященная старту нового сезона. На ней президент ФПЛДР Дмитрий Дубровский и представители тренерского штаба национальной сборной рассказали о старте в Сочи, международных соревнованиях в Нижнем Тагиле и олимпийских дедлайнах.

Сбалансированный календарь

Сезон прыгунов с трамплина стартует на этой неделе, но не в привычном для этого месте. Впервые открывать соревновательную зиму этапом Кубка страны доверили комплексу «Русские горки» в Сочи.

«Сегодняшние правила позволяют начинать зимний сезон на искусственном покрытии, то есть спортсмены будут разгоняться по льду и приземляться на пластиковые щетки, — объяснял президент федерации Дмитрий Дубровский. — Мы переняли эту идею у польских коллег. Несколько сезонов назад этап в Висле проходил именно в таком формате. Ничего в этом страшного нет. Наоборот, придадим сочинскому комплексу дополнительный стимул».

А вот старт в лыжном двоеборье пока под вопросом. Первые соревнования запланированы на конец ноября в Чайковском. Однако погодные условия в Пермском крае вызывают тревогу у организаторов. Не исключен перенос этапа на более позднее время.

Главным же стартом для прыгунов и двоеборцев предстоящей зимой станет международный турнир «Кубок «Тагильская сталь». В этом году он пройдет в два этапа. Первый состоится в начале декабря, второй, где будут определяться победители общего зачета, — в марте.

«В этом году приедут белорусские и казахстанские спортсмены. Также подтвердились спортсмены из порядка 16 регионов. Нет сомнений, что и объекты, и трамплины, и лыжная трасса для двоеборцев будут подготовлены в самом лучшем виде. Они позволят нашим спортсменам проявить себя и показать лучшие качества», — заявил Дубровский.

Задача, по словам главы федерации, — сохранить сбалансированный календарь. На февраль намечен чемпионат России: прыгунов примет Нижний Тагил, двоеборцев — Чайковский. Также планируют организовать совместные соревнования вместе с белорусскими коллегами. Плюс этапы Кубка страны.

Готовность к Кубку мира

Одной из наиболее актуальных тем для представителей лыжных видов спорта остается участие в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. 21 октября FIS под давлением скандинавского лобби продлила отстранение россиян.

«Думаю, что угрозы бойкота со стороны скандинавских спортсменов были блефом. Но учитывая, что у них в лыжных видах спорта достаточно сильное лобби, они постарались этим козырем воспользоваться. Нам не хватило фактически одного голоса — 12 против 10. Скандинавы понимают, что допуск российских спортсменов, особенно в лыжных гонках, означал бы серьезную конкуренцию, даже, например, без Александра Большунова, — говорил Дубровский. - При участии ОКР и Министерства спорта был подан иск в Спортивный арбитражный суд. Не исключаем, что в начале декабря суд изменит решение Совета FIS».

Время играет сейчас не в нашу пользу. Возможностей для отбора на Игры-2026 с каждым днем становится все меньше. В ходе пресс-конференции глава федерации назвал дедлайн, после которого шансов попасть на Олимпиаду не останется: «Если к 15-20 декабря какой-либо допуск мы получим, то в этом случае у нас есть вариант, который позволит сборной в ограниченном составе поехать на оставшиеся этапы Кубка мира. Честно скажу, что этих этапов не много, особенно у двоеборцев. Но минимальные шансы есть. Постараемся воспользоваться любой возможностью добиться нашего участия. Если в это время не решится, то дальше с учетом определения нейтральности возможности выехать фактически не будет».

В федерации заблаговременно озаботились получением для ряда атлетов шенгенских виз. Так что российские спортсмены готовы ворваться в олимпийский отбор в любой момент.

При своевременном попадании на Кубок мира, как считает главный тренер сборной Евгений Плехов, наши прыгуны с трамплина способны не только пройти квалификацию, но и брать на Играх медали. Особые надежды на мужскую сборную, за которую продолжают выступать серебряные герои Пекина-2022 Евгений Климов и Данил Садреев. «Это значимый для нас сезон. Мужская команда России достаточно сильная. Шесть ребят могут составить очень жесткую конкуренцию на международной арене», — заявил Плехов.

В лыжном двоеборье о медальных шансах пока говорить не приходится. Однако глава подмосковной федерации Андрей Колганов уверен, что в этом виде у нас есть перспективные ребята, которые могут добиться успеха в следующие олимпийские циклы.

«Есть предпосылки для выхода из затяжного кризиса в этой дисциплине. Появились молодые тренеры из числа бывших спортсменов, которые по-новому подходят к подготовке. Опыт зарубежных стран показывает, что пусть не сразу, а примерно за два олимпийских цикла можно изменить динамику», — подчеркнул Дмитрий Дубровский.

В любом случае зимний сезон наши прыгуны с трамплина и двоеборцы начнут в России. Сочинский этап Кубка страны состоится в ближайшие выходные.