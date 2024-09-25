«Международный сезон мы пропустим, но готовы вернуться в любой момент». Интервью главы Федерации прыжков с трамплина

Дмитрий Дубровский — о ситуации с допуском на мировую арену.

В российских прыжках с трамплина и двоеборье близится к концу летний сезон, уже в ближайшие дни на олимпийском комплексе в Сочи стартуют традиционно закрывающие летний сезон чемпионаты России. С 26 по 29 сентября медали разыграют двоеборцы, а с 1 по 5 октября — прыгуны. Глава национальной федерации Дмитрий Дубровский в разговоре с «СЭ» подвел главные итоги лета, рассказал о текущем состоянии отношений с ФИС, ближайших перспективах своих видов спорта и многом другом.

Новый сезон станет определяющим для молодых

— Вместе с международным турниром «Горный орел», прошедшим в Сочи в июле, чемпионаты страны — это главные старты, к которым готовились национальные сборные в полном составе, — начал Дубровский. — Если говорить о «Горном орле», то мы рады, что в непростых условиях нам удалось организовать такие соревнования. Идею их проведения мы вынашивали давно, она принадлежит вице-президенту федерации Владимиру Славскому, чье имя и получил турнир. Это достаточно дорогое удовольствие, и я благодарен всем нашим партнерам, в том числе и Минспорта, выступившему вместе с нами в качестве соорганизатора, и администрацию территории «Сириус». И сами трамплины, и вся инфраструктура были подготовлены отлично. Мы проводили эти старты во второй раз, надеюсь, они станут традиционными. На следующий год планируем пригласить не только сборные Казахстана и Белоруссии, но и Китая.

— Что скажете по спортивным итогам турнира?

— Для наших спортсменов это была редкая сейчас возможность проверить свои силы на фоне соперников из-за рубежа. Считаю, что «Горный орел» удался и прошел на высоком уровне. Наши лидеры подтвердили класс. Данил Садреев не просто победил, а установил рекорд большого трамплина прыжком на 148 метров. Отмечу и Евгения Климова, и не менее опытного Михаила Назарова. Хотя им на пятки уже наступает молодежь в лице Михаила Пуртова, Максима Альчикова, Константина Николаева и других. У девушек отмечу наших лидеров в лице Александры Кустовой и Кристины Прокопьевой, на данный момент они действительно сильнейшие летающие лыжницы. Тем не менее юные спортсменки, готовые к конкуренции, есть и здесь — Валерия Римденок, Татьяна Марчукова. В двоеборье неожиданностей тоже не было, Артем Галунин доказал, что не напрасно был лучшим в прошлом зимнем сезоне. Но выделю и Самира Мастиева, и Ивана Пронина, и молодых — Андрей Костянец, Никита Лысенин готовы прогрессировать дальше.

— Чего нам ждать от чемпионата России?

— Понятно, что все сильнейшие строили летнюю подготовку таким образом, чтобы выйти именно к этим соревнованиям на пик формы. Сейчас национальная команда по прыжкам с трамплина находится на сборе в Алма-Ате, двоеборцы вернулись оттуда около недели назад. Мы не только проводили тренировки, но и посоревновались с коллегами из Казахстана. Главное, все здоровы, без травм. Думаю, больших сюрпризов на чемпионате страны быть не должно, лидеры во всех дисциплинах подтвердят свой статус. В прыжках у мужчин первая шестерка показывает очень плотные результаты, будет борьба. У девочек — сомневаюсь, что кто-то сейчас способен обойти Кустову и Прокопьеву, но отдельные прыжки могут показать и молодые спортсменки. Вообще, нынешний сезон может стать определяющим для многих молодых спортсменов — много стартов и они могут претендовать если не на призы, то на топ-6. Как в прыжках, так и в двоеборье. И на будущий год они уже будут конкурировать с нынешними лидерами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предпосылок к возвращению на международную арену пока нет

— Новый сезон — предолимпийский, это наложит свой отпечаток на подготовку и настрой в нынешних условиях?

— Давайте не будем обсуждать политическую составляющую вопроса и просто констатируем, что международный сезон мы снова пропустим. При этом и мы как федерация, и спортсмены продолжаем работать так, что готовы вернуться в любой момент. Конечно, мы следим и за международными стартами в рамках летнего «Гран-при». Ведь с 1 июля уже стартовал олимпийский отбор, и все очки на международных соревнованиях идут в общую копилку страны. Мы следим, как выступают лидеры из Австрии, Словении, Польши, других стран, какие появляются новые лица. Не исключено, что какие-то решения будут приняты, например, будущей весной, и с лета нас допустят в том или ином статусе. В таком случае нам хватит времени, чтобы через этапы того же «Гран-при», Кубка мира, Континентального кубка получить олимпийские лицензии. Поэтому мы не сидим в режиме ожидания, а готовимся к сезону.

— На что делается упор?

— Главными будут наши международные старты, которые мы организуем в Нижнем Тагиле в декабре и феврале. Это аналоги этапов Кубка мира, которые традиционно проходили в те же сроки. На них снова приедут наши друзья из Казахстана и Белоруссии, надеемся, что подключится и Китай, с которым мы активно развиваем партнерские отношения. Ну и, конечно, чемпионат России. Он пройдет в конце февраля — начале марта параллельно с чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Тронхейме. И не забывайте, что раз в две недели у нас проходят этапы Кубка России — там предусмотрен свой призовой фонд, в том числе и для победителей в общем зачете. Всего 12 этапов в прыжках и 8 — в двоеборье. Мы специально выстраиваем календарь таким образом, синхронизируя его с международным. Ведь по ходу сезона у прыгунов буквально два-три уик-энда свободны, все остальные заполнены разными соревнованиями. И важно сохранять этот ритм.

— Как поддерживаете диалог с международной федерацией и меняется ли риторика у коллег из ФИС, представителей других стран?

— Честно сказать — у нас если и не максимально плотное, то хорошее взаимодействие с коллегами из ФИС — прежде всего, с рейс-директорами по прыжкам с трамплина и двоеборью, Сандро Пертиле и Лассе Оттесеном. К сожалению, эти контакты носят неофициальный характер, участия в работе различных комитетов и подкомитетов мы не принимаем ни очно, ни заочно, хотя являемся полноценным и действующим членом международной федерации. Но решения по итогам заседаний до нас своевременно доводят, поэтому мы имеем возможность отслеживать все изменения в правилах, в экипировке и так далее. А отношение со стороны коллег нисколько не изменилось, как было теплым, так и сохраняется. Они ждут нашего возвращения, но пока предпосылок к этому нет.

— Как построена работа федерации в условиях отстранения от стартов за рубежом?

— Мы сосредоточены на тех моментах, которые можно улучшить в отсутствие плотного международного календаря. Живем насущными вопросами развития наших видов спорта — улучшения материально-технической базы, инфраструктуры в регионах, поддержки детско-юношеского спорта. Сейчас есть возможность более пристально работать на местах. Это выражается в помощи по закупке детского инвентаря, реконструкции и строительстве детских трамплинов. Такая работа ведется в ряде регионов, ведь когда, если не сейчас? Ведь именно из детского спорта вырастают все будущие чемпионы. Плюс усиление научно-методической работы на всех уровнях. Мы шли к этому все последнее десятилетие после Игр в Сочи, у нас были замечания в хорошем смысле слова и от ОКР, и от Минспорта, и мы старались учитывать их. Сейчас мы на качественно ином уровне. Прыжки и двоеборье эволюционируют, может, и не быстро, но каждые три-пять лет происходят, например, изменения в технике, и нужно держать руку на пульсе. Рад, что у нас налажено хорошее взаимодействие с региональными федерациями, что они не замыкаются в себе. Сейчас, когда появились новые возможности в виде отчислений от букмекеров, мы стараемся их использовать в виде проведения различных семинаров, конференций.

— А как живут спортсмены?

— Конечно, непросто в такой обстановке сохранять мотивацию. На одной финансовой составляющей тоже далеко не уедешь, хотя призовые мы увеличили. Поэтому воспитательно-патриотическая работа среди членов сборных тоже проводится. Тренерские штабы активно взаимодействуют с нами и делают все, чтобы даже вне централизованных сборов спортсмены не чувствовали себя брошенными. Считаю важным поддерживать мораль и дух наших атлетов.

Комплекс трамплинов «Русские горки» в Сочи. Фото Сергей Гунеев, РИА Новости

Хотим построить самый большой трамплин в России

— Болельщикам хорошо известны три кита российских прыжков с трамплина — Нижний Тагил, Чайковский и Сочи. Нагрузка на них заметно выросла?

— Согласен, по сравнению с многими другими видами спорта нам грех жаловаться — мы имеем три комплекса мирового уровня с олимпийскими трамплинами К-90 и К-120, на использовании которых построен наш календарь соревнований. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся загрузить стартами Сочи, не только в летне-осенний период, но и зимой.

— Как обстоят дела с инфраструктурой в других местах?

— Что касается других регионов, отмечу Сахалин, где ближайшей зимой пройдут IV Российско-китайские молодежные зимние игры. В их программе есть и прыжки с трамплина, и двоеборье. Там имеется, помимо детской линейки, недавно реконструированный 80-метровый трамплин, чуть меньше олимпийского К-90. Но это позволяет проводить и международные старты, и сборы национальных команд. Благодаря этому сахалинские спортсмены прилично выступают на внутреннем уровне. В Санкт-Петербурге полная линейка детских трамплинов, включая 60-метровый. Там проводятся всероссийские соревнования, и посмотрите, какой резерв воспитывает регион для сборных. Не исключаю, что в Токсово в ближайшие годы появится и трамплин К-90 — уже идет разработка проектной документации. Благодаря этому комплекс получит новые очертания. Нижний Новгород — там несколько лет назад построен 60-метровый трамплин, и все летние юношеские первенства по прыжкам мы проводим именно там, сохраняя традиции местной школы прыжков. Также отмечу Татарстан — Казань и Лениногорск, детские трамплины в Пермском крае — в Перми, Кудымкаре, Березняках, Лысьве, где мы с 2006 года проводим пользующееся большой популярностью «Рождественское турне». Мы помогаем сохранить существующую инфраструктуру в таких городах, как Сортавала, Киров — своими силами реконструируем, закупаем покрытие для летней подготовки. В Сибири наши опорные точки — Красноярск и Междуреченск, в последнем недавно прошли Игры «Дети Азии». С новым губернатором Кузбасса мы попробуем замахнуться на то, чтобы к имеющимся трамплинам на 25, 40 и 60 метров добавить еще один, который может стать самым большим в России.

— После исчезновения из календаря международных стартов у многих видов спорта появились сложности с поиском спонсоров и партнеров. Вы не исключение?

— Конечно, в текущих условиях это непросто, учитывая не только наше отстранение, но и обстановку в стране в целом. Особенно таким видам спорта, как наш, которые не являются массовыми. Мы ведем переговоры с заинтересованными компаниями, но партнеров, увы, становится меньше. Еще раз поблагодарю Минспорта и ЦСП — в нынешней ситуации с отстранением от международных стартов наши спортсмены ни в чем не нуждаются, полностью выполняется календарный план по сборам и соревнованиям, тренерским и техническим персоналом мы укомплектованы на 100 процентов. Все на том же уровне, как при подготовке к Олимпиаде в Пекине.

— На каком уровне сейчас находится популярность прыжков с трамплина и двоеборья в целом?

— После той медали, которую прыгуны завоевали на Олимпийских играх в Пекине, интерес публики стал выше. И на протяжении двух лет он как минимум сохраняется. Культура боления у нас, может, и не на таком уровне, как в Скандинавии, где прыжки могут соперничать по популярности, например, с горными лыжами, но поклонников все равно немало. Мы стараемся на каждых международных соревнованиях организовывать трансляции на федеральном телеканале, а сообщения в социальных сетях набирают сотни тысяч просмотров, а иногда переваливают и за миллион. Что касается зрителей на трибунах, то мы порой ограничены разными обстоятельствами — требованиями безопасности, транспортной логистикой. Но мы понимаем наши минусы, и стараемся над ними работать.