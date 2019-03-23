Зайфарт выиграла заключительный этап Кубка мира в Чайковском

Немка Юлиана Зайфарт стала победительницей состязаний на среднем трамплине на заключительном этапе Кубка мира в российском Чайковском. Лучшая из россиянок - Софья Тихонова - стала 11-й. Завтра женщины выступят на последнем старте Кубка мира в сезоне - в прыжках с большого трамплина.

Кубок мира досрочно выиграла норвежка Марен Луннбю.

Чайковский (Россия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Юлиана Зайфарт (Германия) - 219,0 (95,0 + 97,0)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 213,0 (95,0 + 95,0)

3. Сара Таканаси (Япония) - 212,9 (95,5 + 94,5)

4. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) - 206,0 (96,0 + 91,0)

5. Кьяра Хельцль (Австрия) - 204,0 (91,5 + 93,5)

6. Ника Крижнар (Словения) - 202,8 (94,0 + 92,5)...

11. Софья Тихонова (Россия) - 187,2 (90,0 + 91,0)...

19. Александра Кустова (Россия) - 175,5 (85,5 + 89,0)

20. Ирина Аввакумова (Россия) - 173,1 (83,0 + 89,0)...

27. Анна Шпынева (Россия) - 153,3 (78,5 + 83,5)...

30. Ксения Каблукова (Россия) - 145,2 (84,5 + 77,0)

31. Лидия Яковлева (Россия) - 70,1 (80,0)...

36. Александра Баранцева (Россия) - 63,2 (76,5)...

40. Алина Бородина (Россия) - 48,9 (72,5)