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В Федерации прыжков на лыжах с трамплина России заявили о неофициальной поддержке FIS

Руслан Минаев
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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил о поддержке представителей Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Мы находимся в тесном контакте, но он носит сугубо неофициальный характер. Несколько дней назад закончились заседания комитетов и подкомитетов FIS в Цюрихе. Раньше мы в них всегда участвовали, сейчас нас туда не допускают, но мы оперативно получили всю информацию, касающуюся изменения правил, экипировки. Хороший контакт сохраняется», — цитирует Дубровского ТАСС.

27 сентября на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария) было объявлено решение о продлении отстранения россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25. Спортсмены из России и Белоруссии не выступают в турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

FIS отвечает за такие дисциплины, как лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд.

Источник: ТАСС
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