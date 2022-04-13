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«В CAS апелляцию не подавали, разговаривали с Вяльбе». Дубровский — об обращении в Спортивный арбитражный суд

Роман Шишов
Корреспондент
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Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России после консультации с главой Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных видов спорта России Еленой Вяльбе не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«В CAS [апелляцию] не подавали, разговаривали с Еленой Валерьевной Вяльбе, она член совета FIS, и решили не подавать, так как решение об отстранении от участия было связано с невозможностью гарантий безопасности нашим спортсменам», — цитирует ТАСС Дубровского.

«В целом FIS нас поддерживает и высоко оценивает наши партнерские взаимоотношения. Надеемся, что отстоим участие наших спортсменов [в международных стартах], сезон насыщенный, с июля — этапы Гран-при», — добавил он.

1 марта FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22.

Источник: https://tass.ru/sport/14364713
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