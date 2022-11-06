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Сегодня, 13:17

В Чехии без вести пропал рекордсмен страны по прыжкам на лыжах с трамплина Гайек

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чешский прыгун на лыжах с трамплина Антонин Гайек пропал без вести. Об этом сообщает Blesk.

«Поиски пропавшего продолжаются. Информацию о пропаже мы получили от его семьи. На сегодняшний день мужчина никак не сообщил о себе», — говорится в официальном заявлении полиции.

Отмечается, что чешская полиция ведет поиски 35-летнего спортсмена со 2 октября, однако они пока безуспешны. Они предполагают, что Гайек должен быть в Малайзии. Чешские представители в Куала-Лумпуре заявили, что расследуют дело о пропаже без вести гражданина в районе малайзийского острова Лангкави, однако воздержались от разглашения дополнительных подробностей.

Гайек был одним из самых талантливых прыгунов на лыжах с трамплина в Чехии. На юниорском чемпионате мира 2005 года он занял четвёртое место. Также он несколько раз поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. Антонину до сих пор принадлежит рекорд Чехии (236 метров). Он завершил карьеру в 2015 году, после чего работал тренером женской национальной сборной.

Источник: https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/422515/nezvestny-skokan-na-lyzich-hajek-je-mezi-zivymi.html
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