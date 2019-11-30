Танне выиграл второй старт сезона из двух, Трофимов — 39-й
Норвежец Даниэль Андре Танне победил в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в финской Руке. Ранее Танне также выиграл индивидуальные соревнования на первом этапе в Польше.
Единственный россиянин Роман Трофимов стал 39-м и не попал во вторую попытку.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-142
1. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 282,5 (131,0 + 142,0)
2. Филипп Ашенвальд (Австрия) — 273,3 (129,0 + 143,0)
3. Анже Ланишек (Словения) — 272,4 (136,5 + 135,0)
4. Штефан Крафт (Австрия) — 271,4 (131,0 + 138,0)
5. Даниэль Хубер (Австрия) — 270,3 (134,5 + 133,5)
6. Рею Кобаяси (Япония) — 267,3 (134,0 + 133,0)...
39. Роман Трофимов (Россия) — 92,5 (166,0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2019-2020/events/2621_70_0/