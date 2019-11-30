Норвежец Даниэль Андре Танне победил в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в финской Руке. Ранее Танне также выиграл индивидуальные соревнования на первом этапе в Польше.

Единственный россиянин Роман Трофимов стал 39-м и не попал во вторую попытку.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-142

1. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 282,5 (131,0 + 142,0)

2. Филипп Ашенвальд (Австрия) — 273,3 (129,0 + 143,0)

3. Анже Ланишек (Словения) — 272,4 (136,5 + 135,0)

4. Штефан Крафт (Австрия) — 271,4 (131,0 + 138,0)

5. Даниэль Хубер (Австрия) — 270,3 (134,5 + 133,5)

6. Рею Кобаяси (Япония) — 267,3 (134,0 + 133,0)...

39. Роман Трофимов (Россия) — 92,5 (166,0)