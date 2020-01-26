Стох выиграл этап Кубка мира в Закопане, Климов — 24-й
21:11
Поляк Камил Стох стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, показавший 24-й результат.
Закопане (Польша)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Камил Стох (Польша) — 295,7 (137,5 + 140,0)
2. Штефан Крафт (Австрия) — 290,6 (136,0 + 138,0)
3. Давид Кубацки (Польша) — 287,8 (140,0 + 133,0)
4. Штефан Лайе (Германия) — 286,5 (139,0 + 134,0)
5. Карл Гайгер (Германия) — 282,4 (134,0 + 136,0)
6. Мариус Линдвик (Норвегия) — 278,1 (132,0 + 137,5)
24. Евгений Климов (Россия) — 242,3 (121,5 + 127,0)
42. Роман Трофимов (Россия) — 103,2 (115,5)
47. Михаил Назаров (Россия) — 95,2 (113,0)
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