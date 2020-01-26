Поляк Камил Стох стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, показавший 24-й результат.

Закопане (Польша)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Камил Стох (Польша) — 295,7 (137,5 + 140,0)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 290,6 (136,0 + 138,0)

3. Давид Кубацки (Польша) — 287,8 (140,0 + 133,0)

4. Штефан Лайе (Германия) — 286,5 (139,0 + 134,0)

5. Карл Гайгер (Германия) — 282,4 (134,0 + 136,0)

6. Мариус Линдвик (Норвегия) — 278,1 (132,0 + 137,5)

24. Евгений Климов (Россия) — 242,3 (121,5 + 127,0)

42. Роман Трофимов (Россия) — 103,2 (115,5)

47. Михаил Назаров (Россия) — 95,2 (113,0)