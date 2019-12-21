Поляк Камил Стох выиграл этап Кубка мира в швейцарском Энгельберге. Россиянин Евгений Климов стал 16-м, Роман Трофимов — 46-м.

Энгельберг (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Камил Стох (Польша) — 288,7 (138,0 + 136,0)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 287,0 (134,5 + 137,5)

3. Карл Гайгер (Германия) — 277,6 (133,5 + 135,0)

4. Рею Кобаяси (Япония) — 274,1 (130,0 + 134,5)

5. Мариус Линдвик (Норвегия) — 272,5 (133,0 + 134,0)

6. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) — 272,4 (132,5 + 132,5)...

16. Евгений Климов (Россия) — 255,7 (128,0 + 131,5)...

46. Роман Трофимов (Россия) — 101,4 (113,0)