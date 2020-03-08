Сегодняшние старты на Кубке мира в Холменколлене отменены. Дело не в коронавирусе

Два сегодняшних старта на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Холменколлене отменены, сообщает NRK. Причиной стала не эпидемия коронавируса, из-за которой ряд состязаний в Европе и Азии был перенесен или прошел при пустых трибунах.

На этот раз виновата плохая погода. В Холменколлене начались сильный дождь и ветер, а также опустился туман. Накануне мужчины успели провести командные соревнования.

Следующий этап должен пройти также в Норвегии — 10 марта в Лиллехаммере.