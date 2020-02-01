Сато выиграл этап в Саппоро
14:45
Японец Юкия Сато победил на этапе Кубка мира в Саппоро. В тройку вошли Штефан Крафт из Австрии и поляк Давид Кубацки. Россияне Евгений Климов и Роман Трофимов не прошли во вторую попытку.
Саппоро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Юкия Сато (Япония) — 244,3 (137,5 + 138,5)
2. Штефан Крафт (Австрия) — 234,1 (138,0 + 125,0)
3. Давид Кубацки (Польша) — 229,5 (136,0 + 126,0)
4. Домен Превц (Словения) — 228,2 (130,0 + 136,0)
5. Штефан Лайе (Германия) — 223,9 (130,5 + 129,5)
6. Роман Куделка (Чехия) — 223,2 (131,0 + 128,0)...
38. Евгений Климов (Россия) — 73,2 (115,0)
39. Роман Трофимов (Россия) — 70,1 (110,0)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...