Сато выиграл этап в Саппоро

Японец Юкия Сато победил на этапе Кубка мира в Саппоро. В тройку вошли Штефан Крафт из Австрии и поляк Давид Кубацки. Россияне Евгений Климов и Роман Трофимов не прошли во вторую попытку.

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Юкия Сато (Япония) — 244,3 (137,5 + 138,5)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 234,1 (138,0 + 125,0)

3. Давид Кубацки (Польша) — 229,5 (136,0 + 126,0)

4. Домен Превц (Словения) — 228,2 (130,0 + 136,0)

5. Штефан Лайе (Германия) — 223,9 (130,5 + 129,5)

6. Роман Куделка (Чехия) — 223,2 (131,0 + 128,0)...

38. Евгений Климов (Россия) — 73,2 (115,0)

39. Роман Трофимов (Россия) — 70,1 (110,0)