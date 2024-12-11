Садреев и Климов стали победителями международного турнира в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершился международный турнир «Кубок Металлоинвест», на котором выступили спортсмены из Белоруссии, Казахстана и 15 регионов России.

В первый день соревнования прошли в прыжках на лыжах с трамплина на нормальном трамплине К-90. Среди мужчин победу одержал текущий лидер сезона — Данил Садреев (Республика Татарстан), показавший стабильные прыжки высокого уровня. У женщин лучшей стала Кристина Прокопьева (Свердловская область).

Во второй день турнира прошли соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина и соревнования у двоеборцев на трамплине К-90 и в гонке на 10 км.

В лыжном двоеборье золотую медаль выиграл Самир Мастиев (Свердловская область). В командных смешанных соревнованиях кубок завоевала сборная «Россия 1», которую представляли два олимпийских призера — Евгений Климов и Данил Садреев, Елизавета Мохова и Кристина Кручинина.

Садреев также получил приз за самый дальний прыжок среди мужчин, у женщин аналогичную награду завоевала Прокопьева.

В заключительный день состоялись личные старты на большом трамплине К-120 в прыжках на лыжах с трамплина, а также соревнования на большом трамплине и гонка 10 километров в лыжном двоеборье.

У прыгунов с трамплина сильнейшим среди мужчин стал Климов, а у женщин победила Александра Кустова. В лыжном двоеборье победу снова одержал Мастиев.