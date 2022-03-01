Сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина завершили международный сезон

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Дубровский сообщил, что сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина не выступят на оставшихся международных соревнованиях в сезоне-2021/22.

«Мы тоже завершаем международный сезон, ситуация усугубляется, — приводит слова Дубровского ТАСС. — Сейчас возвращаем команду с юношеского первенства мира, там оставаться небезопасно, чуть ли не эвакуируем. Завтра возвращаем прыжковые команды из Норвегии».

Напомним, что в программе мужского Кубка мира осталось четыре этапа, а женского — три. Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров проходит в Польше с 22 февраля и должен завершиться 6 марта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила проведение соревнований на территории России в сезоне-2021/22. Также был отменен финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18-20 марта), этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).