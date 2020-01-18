Женская сборная России заняла четвертое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в японском Зао. Победу одержала команда Австрии.

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командные соревнования

NH

1. Австрия (Даниэла Ирашко-Штольц, Марита Крамер, Кьяра Хельцль, Ева Пинкелинг) — 889,4

2. Япония (Юки Ито, Нозоми Маруяма, Сара Таканаси, Юка Сето) — 749,0

3. Норвегия (Анна Одина Стрем, Ингебьерг Бротен, Силье Опсет, Марен Луннбю) — 748,6

4. Россия (Ирма Махиня, Лидия Яковлева, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова) — 722,6

5. Словения (Спела Рогель, Йернея Брецль, Эма Клинец, Ника Крижнар) — 711,7

6. Германия (Юлиана Зайфарт, Селина Фрайтаг, Агнес Реиш, Катарина Альтхаус) — 667,3