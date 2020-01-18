Россиянки — четвертые в командных соревнованиях в Японии
16:23
Женская сборная России заняла четвертое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в японском Зао. Победу одержала команда Австрии.
Зао (Япония)
Кубок мира
Женщины
Командные соревнования
NH
1. Австрия (Даниэла Ирашко-Штольц, Марита Крамер, Кьяра Хельцль, Ева Пинкелинг) — 889,4
2. Япония (Юки Ито, Нозоми Маруяма, Сара Таканаси, Юка Сето) — 749,0
3. Норвегия (Анна Одина Стрем, Ингебьерг Бротен, Силье Опсет, Марен Луннбю) — 748,6
4. Россия (Ирма Махиня, Лидия Яковлева, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова) — 722,6
5. Словения (Спела Рогель, Йернея Брецль, Эма Клинец, Ника Крижнар) — 711,7
6. Германия (Юлиана Зайфарт, Селина Фрайтаг, Агнес Реиш, Катарина Альтхаус) — 667,3
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