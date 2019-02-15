Россияне заняли последнее место в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Мужская команда России заняла последнее место в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Максим Сергеев, Денис Корнилов, Роман Трофимов и Евгений Климов стали 10-ми. Они набрали 280,7 балла.

Победу одержала команда Польши (979,4), второе место заняла Германия (900,2), третье - Словения (874,0).

Прыжки с трамплина

Виллинген (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Давид Кубацки, Камил Стох) - 979,4

2. Германия (Карл Гайгер, Рихард Фрайтаг, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе) - 900,2

3. Словения (Анже Семенич, Петер Превц, Ерней Дамьян, Тими Зайц) - 874,0

4. Норвегия - 873,2

5. Япония - 869,4

6. Австрия - 868,7...

10. Россия (Максим Сергеев, Денис Корнилов, Роман Трофимов, Евгений Климов) - 280,7

Все о прыжках с трамплина - здесь