Россияне заняли последнее место в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Мужская команда России заняла последнее место в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Максим Сергеев, Денис Корнилов, Роман Трофимов и Евгений Климов стали 10-ми. Они набрали 280,7 балла.
Победу одержала команда Польши (979,4), второе место заняла Германия (900,2), третье - Словения (874,0).
Прыжки с трамплина
Виллинген (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Командные соревнования
LH
1. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Давид Кубацки, Камил Стох) - 979,4
2. Германия (Карл Гайгер, Рихард Фрайтаг, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе) - 900,2
3. Словения (Анже Семенич, Петер Превц, Ерней Дамьян, Тими Зайц) - 874,0
4. Норвегия - 873,2
5. Япония - 869,4
6. Австрия - 868,7...
10. Россия (Максим Сергеев, Денис Корнилов, Роман Трофимов, Евгений Климов) - 280,7
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