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Допинг

Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова дисквалифицирована на полтора года

14:22

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение дисквалифицировать Александру Кустову за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

21-летняя Кустова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение «порядка предоставления информации о местонахождении». Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

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