Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова дисквалифицирована на полтора года

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение дисквалифицировать Александру Кустову за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

21-летняя Кустова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение «порядка предоставления информации о местонахождении». Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.