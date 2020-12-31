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Прыгун с трамплина Садреев сдал положительный тест на коронавирус

16:59
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Россиянин Даниил Садреев стал положительный тест на коронавирус во время «Турне четырех трамплинов», сообщает «РИА Новости».

Данную информацию источнику подтвердил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Садреев сдал положительный тест на коронавирус. Утром получили информацию о позитивном тесте, он отстранен от этапа в Гармише. Нам удалось отстоять (Евгения) Климова и (Михаила) Назарова, они совершают сейчас тренировочные прыжки. И, надеюсь, в квалификации их сегодня увидим», — заявил Дубровский.

Второй этап «Турне четырех трамплинов» проходит в Гармиш-Партенкирхене (Германия) с 31 декабря по 1 января.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201231/koronavirus-1591718479.html

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