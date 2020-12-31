Прыгун с трамплина Садреев сдал положительный тест на коронавирус

Россиянин Даниил Садреев стал положительный тест на коронавирус во время «Турне четырех трамплинов», сообщает «РИА Новости».

Данную информацию источнику подтвердил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Садреев сдал положительный тест на коронавирус. Утром получили информацию о позитивном тесте, он отстранен от этапа в Гармише. Нам удалось отстоять (Евгения) Климова и (Михаила) Назарова, они совершают сейчас тренировочные прыжки. И, надеюсь, в квалификации их сегодня увидим», — заявил Дубровский.

Второй этап «Турне четырех трамплинов» проходит в Гармиш-Партенкирхене (Германия) с 31 декабря по 1 января.