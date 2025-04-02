Дмитрий Дубровский — о скандале с комбинезонами норвежской сборной: «История прыжков с трамплина будто разделилась на «до Тронхейма» и «после»

Президент ФПЛДР Дмитрий Дубровский прокомментировал скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта и его последствиях.

— На моей памяти это первый настолько серьезный инцидент, и он будет иметь последствия в виде определенного пересмотра правил ФИС по экипировке. Ведь очевидно, что норвежцы перешли все красные линии, — считает Дубровский. — При том что многие об этом знали, но не говорили. Однозначно считаю, что таким образом открыт ящик Пандоры, потому что прыжки с трамплина будут теперь разделяться на «до Тронхейма» и «после Тронхейма». Это коснется и количества комбинезонов, которые будут теперь допустимы для каждого спортсмена на целый сезон. В лучшие времена комбинезонов было по 50-60 на отдельных лидеров ведущих стран, то есть по одному комбинезону на каждый старт. Сейчас уже меры ужесточили, определяется по одному комбинезону на каждого спортсмена, который будет сдаваться после соревнований и выдаваться исключительно за 30 минут до старта, что практически исключает любого рода манипуляции, из-за которых разгорелся скандал.

Есть еще один по своей сути беспрецедентный факт. В свете событий от норвежской команды практически сразу отписались все основные спонсоры. И, вероятно, какие-то санкции будут применены не только к прыгунам и двоеборцам, но и в целом к норвежской федерации. Последствия будут иметь и репутационный характер, ведь все это произошло на домашнем для Норвегии чемпионате мира при огромном количестве зрителей. Остается меньше года до Олимпийских игр, и в нашем виде спорта сейчас должны четко обозначить правила, которые будут неукоснительно соблюдаться всеми участниками. И это очень хорошо для нас, ведь Россия всегда относилась к правилам с уважением. При этом мы прекрасно понимали, что у наших спортсменов вообще нет права на ошибку. Олимпийские игры 2022 года в Пекине — лишнее тому доказательство. Я думаю, что не позднее начала мая, когда состоится конференция международной федерации, где в том числе будут эти правила рассматриваться, мы уже будем более конкретно понимать, что нас ожидает. И оперативно доведем всю информацию до сборных команд и до тренерских штабов.

На чемпионате мира в норвежском Тронхейме в один из дней сначала Польша и Словения, а следом Австрия с Германией подали протест по факту использования неправильных комбинезонов норвежской командой. Международная федерация начала разбирательства и выявила факт манипуляции правилами соответствия комбинезонов со стороны норвежских спортсменов.

Было получено видео, как норвежская сервисная группа вставляет в швы комбинезонов формированную нить — тончайшую проволоку, которая не позволяет под воздействием воздуха на скорости больше 90 км/час гнуться, что создает дополнительные преимущества в планерности и, соответственно, в дальности прыжка. В итоге пять спортсменов сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина и два двоеборца были отстранены до конца сезона, до момента завершения разбирательств, причем трое из них уже успели к тому моменту получить медали чемпионата мира.