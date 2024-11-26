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Сегодня, 12:30

Дмитрий Дубровский: «Наш международный календарь открывается турниром в Нижнем Тагиле»

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский
Дмитрий Дубровский.
Фото Артем Коротаев, Известия

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России рассказал о начале зимнего сезона.

— С 6 по 8 декабря у нас состоится первое международное соревнование нового зимнего сезона «Кубок Металлинвест» , который станет одним из важных этапов подготовки к Российско-китайским играм, — отметил Дубровский. — Нижний Тагил уже по праву считается главной площадкой международных стартов по нашим видам спорта, поскольку далеко не первый год принимает у себя соревнования самого высокого уровня. Несмотря на теплую погоду, на комплексе «Аист» трамплины уже заснежены и после проведения первых этапов Кубка России будут готовы на все сто процентов к встрече гостей из дружественных стран.

Для спортсменов этот старт станет отличной возможностью показать болельщикам, как прошел летний подготовительный сезон, и продемонстрировать свои далекие прыжки и быструю гонку. Молодежная команда получит дополнительный международный опыт в соперничестве со спортсменами из Казахстана и лидерами сборной команды России по нашим видам спорта. Уверен, стоит посетить комплекс «Аист» в первые выходные декабря, чтобы лично увидеть это. Ждем всех в Нижнем Тагиле!

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