Дмитрий Дубровский: «Надеюсь, 2025 год ознаменуется возвращением наших спортсменов на международные старты»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский рассказал о ключевых решениях Президиума ФПЛД.

— Традиционно в конце декабря мы провели итоговое заседание Президиума, на котором отметили позитивные, значимые события: три международных соревнования на территории России (два в Нижнем Тагиле, один в Сочи) и Спартакиаду, прошедшую на высоком уровне по программе Олимпийских игр. Говорили о мерах поддержки детско-юношеского спорта, ставших возможными благодаря букмекерским отчислениям: это очередная закупка ста комплектов инвентаря, который мы раздали нашим специализированным детским школам, и реализация программы по закупке летнего покрытия для спортивных объектов Пермского края. В конце 2024 года мы приобрели металлоконструкции для 40-метрового трамплина в Нижнем Новгороде, который является одной из базовых точек для развития нашего вида спорта. В целом реализован комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта, включая материально-техническое оснащение и проведение всероссийских и международных соревнований: Кавголовские игры, Рождественское турне в Пермском крае, турнир «Каменный цветок» в Нижнем Тагиле. Считаю, что на сегодняшний день проделанная работа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и верить, что растет достойный резерв для национальных команд.

На Президиуме также подвели итоги первого соревновательного периода по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. В первом случае нам удалось на самом высоком уровне провести все запланированные соревнования: Кубок России, международный турнир «Кубок Металлинвест», по итогам которых по спортивному принципу сформирована команда для участия в молодежных Российско-Китайских играх. Началась непосредственная подготовка к этим важнейшим международным стартам. К сожалению, не могу то же самое сказать по двоеборью: из-за отсутствия снега и неготовности объекта в Чайковском был сорван этап Кубка России. Большой трамплин вообще не успели заложить, хорошо, что успели провести этап Кубка по прыжкам, однако в адрес Федерации было получено письмо от главной судейской коллегии с напоминанием, что объекты должны быть подготовлены соответствующим образом. Итоги первого соревновательного периода для двоеборцев мы подводим по единственному турниру, «Кубку Металлинвест», где спортсмены состязались фактически с листа, без тренировочных прыжков. Неожиданностей не произошло: лидеры сборной — Мастиев, Барков — подтвердили свои ведущие позиции. Отмечу и молодых ребят, некоторые из которых, в частности, Владимир Малов, смогли даже взойти на подиум. Заслуживает теплых слов и двоеборец из Свердловской области Лев Костинец, 2006 года рождения, который станет одним из участников Российско-Китайских игр.

Хочу еще раз поблагодарить сотрудников одного из лучших в мире комплекса «Аист», которые в очередной раз качественно подготовили трамплины и гоночные трассы, именно благодаря им в Нижнем Тагиле были проведены полноценные соревнования. Отмечаю и наших ведущих прыгунов, которые, на мой взгляд, по своему текущему уровню полностью соответствуют десятке мировых лидеров.

Я надеюсь, что сохранится и продолжится финансирование от Министерства спорта — в условиях отстранения это очень важно как для наших взрослых спортсменов, так и для детско-юношеского спорта. Необходимо сохранение института сборных команд, обслуживающего персонала, тренерского штаба. Утвержденный Президиумом календарь соревнований позволяет в любой момент в полной готовности вернуться на международную арену. А такие предпосылки, судя по итогам Олимпийского собрания, последним мировым новостям, решениям Международных советов конькобежцев, фигуристов, пловцов, есть, искренне надеюсь, что 2025 год ознаменуется возвращением наших спортсменов на международные старты. Одной из приоритетных задач нашей Федерации остается поддержка детско-юношеского спорта, улучшение материально-технической базы, трамплинов, инвентаря, проведение всероссийских и международных детских соревнований. Забегая вперед, отмечу, что есть идея возобновить в Санкт-Петербурге международные Кавголовские игры, которые в восьмидесятые годы проводились в Токсово по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и лыжным гонкам. Словом, планов много. Еще раз благодарю в хорошем смысле фанатов нашего вида спорта, повсеместно поддерживающих российских прыгунов и двоеборцев. У нас сложные технические виды спорта, однако мы видим, что с каждым годом число наших поклонников неуклонно растет. Постараемся сохранить телевизионную привлекательность — все наши соревнования стремимся освещать не только в СМИ, но и телевизионными трансляциями.