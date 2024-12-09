Прыжки с трамплина
Новости
Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 16:15

Дмитрий Дубровский: «Турнир в Нижнем Тагиле — один из важнейших стартов сезона»

Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский подводит итоги Кубка «Металлинвест».

— Турнир прошел на самом высоком уровне. Три дня сильнейшие спортсмены из шестнадцати регионов Российской Федерации вместе с нашими коллегами из Казахстана и Белоруссии соревновались в лыжном двоеборье, прыжках на лыжах как на малом, так и на большом трамплинах. Отмечу огромную работу организаторов над развитием спортивной инфраструктуры — лыжные трассы и трамплины были подготовлены великолепно! В начале сезона это всегда делать непросто, на Урале в начале декабря стояла достаточно теплая погода, однако сотрудники одного из лучших в мире трамплинных комплексов «Аист» сделали все возможное, чтобы участники чувствовали себя комфортно и безопасно. Трансляции соревнований в прямом эфире осуществлял наш главный спортивный федеральный телеканал, что подчеркивало особую значимость турнира. Искренне благодарю министерство спорта в лице федеральной дирекции спортивных мероприятий, правительство Свердловской области. Без финансовой поддержки, в очередной раз оказанной нам нашими партнерами, проведение соревнований такого уровня было бы невозможно. Для сборных команд России такой представительный турнир — большой мотивационный фактор, огромный заряд положительных эмоций. Словом, Кубок «Металлинвест» — один из важнейших стартов сезона, за ходом которого в этом году наблюдало достаточно большое количество зрителей. На мой взгляд, в Свердловской области царила атмосфера настоящего спортивного праздника: далекие, красивые прыжки, чудесная погода, позитивные эмоции.

— Как оцените результаты, показанные «летающими лыжниками» и двоеборцами?

— Неожиданностей не было: лидеры сборных мужских и женских команд как в прыжках на малом и на большом трамплинах, так и в двоеборье подтвердили свое высокое реноме. Повторюсь, мы полностью удовлетворены спортивными и организационными итогами. Хотелось бы отметить отличные выступления Евгения Климова, Данила Садреева, Александра Баженова, Александры Кустовой, Кристины Прокопьевой, Валерии Ридменок. Думаю, что если бы у российских прыгунов с трамплина была возможность участвовать в Кубке мира, то они показали бы достойные прыжки среди сильнейших. Очень радуют выступления молодых спортсменов и спортсменок, подготовку спортивного резерва считаем очень важной частью нашей работы.

— С каким настроением соревновались наши зарубежные гости?

— Они в очередной раз прилетели к нам с огромным воодушевлением. Так, как их принимают у нас, не принимают нигде, по их собственному признанию. Только в России они встречают такое искреннее радушие (улыбается). Со спортивной точки зрения конкуренцию нашим ребятам больше составили спортсмены из Казахстана, поскольку Белоруссию представляли прыгуны и двоеборцы юношеского возраста. И тем не менее все оценили свои возможности на фоне наших сильнейших ребят, пообщались, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Через несколько дней наши спортсмены выезжают на учебно-тренировочный сбор в Казахстан, где в конце декабря состоится матчевая встреча по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Читайте также
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Международный день художника отметят 8 декабря
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубровский рассказал о подготовке российских прыгунов на лыжах с трамплина к Играм-2026

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости