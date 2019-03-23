Польша выиграла командные соревнования на Кубке мира, Россия - десятая

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице (Словения) состоялись командные соревнования. Победу одержала сборная Польши.

Второе место заняла сборная Германии, третье - сборная Словении. Сборная России на десятой позиции. За россиян выступали Максим Сергеев, Михаил Назаров, Дмитрий Васильев и Евгений Климов.

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

Ski flying

1. Польша (Якуб Вольни, Камил Стох, Давид Кубацки, Петр Жила) - 1627,9

2. Германия (Карл Гайгер, Константин Шмид, Рихард Фрайтаг, Маркус Айзенбихлер) - 1619,8

3. Словения (Анже Семенич, Петер Превц, Домен Превц, Тими Зайц) - 1603,1

10. Россия (Максим Сергеев, Михаил Назаров, Дмитрий Васильев, Евгений Климов) - 430,8