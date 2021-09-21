Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Новости   //    Прыжки с трамплина

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Шлиренцауэр завершил карьеру

13:00

Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Грегор Шлиренцауэр объявил о завершении карьеры, информирует Kurier.

«Последние месяцы были для меня в положительном смысле непростыми, — отметил Шлиренцауэр. - Из-за перерыва в карьере в связи с травмой у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать прошлое и понять, где я нахожусь сейчас. Мне было трудно принять решение о завершении карьеры, однако после того, что я испытал как спортсмен, думаю, что это правильно.

31-летний Шлиренцауэр выиграл золото зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году в командном первенстве. Также у него две бронзы в личном первенстве на Играх-2010 и одна -в командном на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также он является шестикратным чемпионом мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Витория не понял, куда попал. Жалкое зрелище». Масалитин — о дерби ЦСКА — «Спартак»
«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд