Марен Лундбю решила проблемы с лишним весом и включена в заявку сборной Норвегии на будущий сезон

Олимпийская чемпионка-2018 и двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Марен Лундбю включена в заявку сборной Норвегии на будущий сезон, несмотря на пропуск прошлого олимпийского сезона.

Год назад 27-летняя спортсменка заявила, что высокие результаты ей мешает показывать лишний вес, а похудеть без серьезных последствия для здоровья она не может. Лундбю отказалось от приема препаратов для сгонки веса и предпочла пропустить Олимпиаду-2022.

Во время перерыва в карьере Марен принимала участие в норвежском аналоге конкурса «Танцы со звездами». Впрочем, там ей тоже пришлось сняться из-за травмы стопы.

Теперь проблемы с ногой и с лишним весом решены, и Лундбю готова доказать, что остается одной из сильнейших летающих лыжниц мира.