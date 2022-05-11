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Прыжки с трамплина

Сегодня, 08:26

Марен Лундбю решила проблемы с лишним весом и включена в заявку сборной Норвегии на будущий сезон

Марен Лундбю включена в заявку сборной Норвегии на будущий сезон
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Марен Лундбю.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка-2018 и двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Марен Лундбю включена в заявку сборной Норвегии на будущий сезон, несмотря на пропуск прошлого олимпийского сезона.

Год назад 27-летняя спортсменка заявила, что высокие результаты ей мешает показывать лишний вес, а похудеть без серьезных последствия для здоровья она не может. Лундбю отказалось от приема препаратов для сгонки веса и предпочла пропустить Олимпиаду-2022.

Во время перерыва в карьере Марен принимала участие в норвежском аналоге конкурса «Танцы со звездами». Впрочем, там ей тоже пришлось сняться из-за травмы стопы.

Теперь проблемы с ногой и с лишним весом решены, и Лундбю готова доказать, что остается одной из сильнейших летающих лыжниц мира.

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