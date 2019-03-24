Норвежка Луннбю победила на заключительном этапе Кубка мира в Чайковском

Во втором старте этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин победу одержала норвежская спортсменка Марен Луннбю. Она набрала 270,9 балла.

Второе место заняла немецкая спортсменка Юлиане Зейфарт (258,0). На третьей позиции Ника Крижнар из Словении (247,1).

Лучшая среди россиянок Александра Кустова заняла 19-е место. Далее расположились Софья Тихонова (21-е место), Анна Шпынева (22-е) и Лидия Яковлева (29-е).

Напомним, Луннбю досрочно выиграла общий зачет Кубка мира. В ее активе 1909 очков.