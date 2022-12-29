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Сегодня, 21:08

Норвежец Гранеруд выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежец Халвор Гранеруд стал победителем стартового этапа «Турне четырех трамплинов», который прошел в немецком Оберстдорфе. Победитель в сумме за два прыжка набрал 312,4 балла.

Вторым стал поляк Петр Жила (299,0 балла), третье место занял его соотечественник Давид Кубацки (294,9).

Результаты «Турне четырех трамплинов» входят в зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

В прошлом сезоне «Турне четырех трамплинов» выиграл японец Рею Кобаяси.

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