Немцы выиграли командные соревнования в Лахти, Россия девятая

Сборная Германии победила в командных соревнованиях мужчин на этапе Кубка мира в Лахти. Россия заняла 9-е место.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Германия (Константин Шмид, Пиус Пашке, Штефан Лайе, Карл Гайгер) — 984,1

2. Словения (Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц, Анже Ланишек) — 981,8

3. Австрия (Филипп Ашенвальд, Даниэль Хубер, Михаэль Хайбек, Штефан Крафт) — 979,3

4. Норвегия (Роберт Йоханссон, Йохан Андре Форфанг, Мариус Линдвик, Даниэль Андре Танне) — 958,1

5. Япония (Юкия Сато, Кэйити Сато, Даики Ито, Рею Кобаяси) — 921,4

6. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Камил Стох, Давид Кубацки) — 917,3...

9. Россия (Денис Корнилов, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 383,0