Норвежка Марен Луннбю стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в румынском Рышнове. Лучшей из россиянок была Лидия Яковлева, показавшая 13-й результат.

Рышнов (Румыния)

Кубок мира

Женщины

К-90

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 259,0 (96,5 + 96,0)

2. Ева Пинкелинг (Австрия) — 241,1 (92,5 + 93,0)

3. Кьяра Хельцль (Австрия) — 248,0 (93,5 + 93,0)

4. Юлиана Зайфарт (Германия) — 228,3 (91,5 + 89,5)

5. Катарина Альтхаус (Германия) — 227,2 (91,0 + 88,5)

6. Нозоми Маруяма (Япония) — 225,2 (91,0 + 88,5)

13. Лидия Яковлева (Россия) — 217,6 (87,0 + 88,0)

14. Софья Тихонова (Россия) — 217,4 (88,0 + 88,0)

22. Ирина Аввакумова (Россия) — 206,4 (89,0 + 83,0)