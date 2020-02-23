Прыжки с трамплина
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Луннбю выиграла этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Любляне

16:46

Норвежка Марен Луннбю выиграла этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Любляне. Лучшей из россиянок стала Ирма Махиня, которая показала 15-й результат.

Прыжки с трамплина

Любляна (Словения)

Кубок мира

Женщины

К-90

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 254,8 (93,0 + 89,0)

2. Ева Пинкелинг (Австрия) — 252,7 (92,0 + 89,0)

3. Ника Крижнар (Словения) — 250,0 (91,5 + 91,0)

4. Марита Крамер (Австрия) — 249,7 (92,0 + 91,0)

5. Сара Таканаси (Япония) — 243,8 (88,0 + 90,0)

6. Эма Клинец (Словения) — 242,3 (93,0 + 86,0)

15. Ирма Махиня (Россия) — 226,6 (84,0 + 88,5)

19. Софья Тихонова (Россия) — 221,6 (86,5 + 82,5)

23. Лидия Яковлева (Россия) — 217,0 (83,0 + 85,0)

29. Анна Шпынева (Россия) — 204,1 (82,5 + 82,0)

35. Кристина Прокопьева (Россия) — 96,4 (79,0)

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