В Лиллехаммере (Норвегия) прошли соревнования этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин.

Победу одержала норвежка Марен Луннбю. Второе место заняла австрийка Сара Хельцль. На третьей позиции японка Сара Таканаси. Лучшая среди россиянок Ирина Аввакумова на 16-й позиции.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

К-120

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 267,1 (138,5 + 121,0)

2. Кьяра Хельцль (Австрия) — 251,8 (131,0 + 119,0)

3. Сара Таканаси (Япония) — 251,5 (133,5 + 126,5)

4. Эма Клинец (Словения) — 248,9 (124,5 + 123,0)

5. Ева Пинкелинг (Австрия) — 240,5 (125,0 + 119,5)

6. Катарина Альтхаус (Германия) — 228,7 (123,5 + 114,5)

16. Ирина Аввакумова (Россия) — 207,6 ( 121,5 + 111,5)

23. Софья Тихонова (Россия) — 191,0 (115,5 + 113,0)

27. Анна Шпынева (Россия) — 179,9 (110,5 + 111,5)