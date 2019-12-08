Луннбю победила на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Аввакумова — 16-я
В Лиллехаммере (Норвегия) прошли соревнования этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин.
Победу одержала норвежка Марен Луннбю. Второе место заняла австрийка Сара Хельцль. На третьей позиции японка Сара Таканаси. Лучшая среди россиянок Ирина Аввакумова на 16-й позиции.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
К-120
1. Марен Луннбю (Норвегия) — 267,1 (138,5 + 121,0)
2. Кьяра Хельцль (Австрия) — 251,8 (131,0 + 119,0)
3. Сара Таканаси (Япония) — 251,5 (133,5 + 126,5)
4. Эма Клинец (Словения) — 248,9 (124,5 + 123,0)
5. Ева Пинкелинг (Австрия) — 240,5 (125,0 + 119,5)
6. Катарина Альтхаус (Германия) — 228,7 (123,5 + 114,5)
16. Ирина Аввакумова (Россия) — 207,6 ( 121,5 + 111,5)
23. Софья Тихонова (Россия) — 191,0 (115,5 + 113,0)
27. Анна Шпынева (Россия) — 179,9 (110,5 + 111,5)