Линдвик выиграл этап «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке
В Инсбруке (Австрия) завершился третий этап «Туре четырех трамплинов», который проходит в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Победил норвежец Мариус Линдвик. В тройку лучших также попали поляк Давид Кубацки и норвежец Даниэль Андре Танне. Россияне Роман Трофимов, Евгений Климов и Дмитрий Васильев не прошли квалификацию.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
«Турне четырех трамплинов»
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 253,3 (133,0 + 120,5)
2. Давид Кубацки (Польша) — 252,0 (133,0 + 120,5)
3. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 249,3 (126,0 + 131,0)
4. Штефан Крафт (Австрия) — 245,0 (123,0 + 127,5)
5. Штефан Лайе (Германия) — 241,6 (125,0 + 125,0)
6. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) — 240,0 (127,5 + 126,0)
Общий зачет
1. Давид Кубацки (Польша) — 830,7
2. Мариус Линдвик (Норвегия) — 821,6
3. Карл Гайгер (Германия) — 817,4
27. Евгений Климов (Россия) — 516,9
58. Дмитрий Васильев (Россия) — 93,6