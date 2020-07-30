Летние соревнования в Чайковском и Щучинске отменены

Этап летнего «Гран-при» по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, который был запланирован на сентябрь, не состоится из-за коронавируса, сообщает сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Такое решение принято организаторами в ходе внеочередного заседания комитета Международной федерации лыжного спорта по прыжкам на лыжах с трамплина.

Этап в Чайковском был запланирован на 11-13 сентября. Также отменены соревнования в Щучинске (Казахстан), которые должны были пройти 4-6 сентября.