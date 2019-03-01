Кубацки завоевал золото в прыжках с трамплина на ЧМ в Зефельде, Васильев - 23-й

Поляк Давид Кубацки завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Результат 28-летнего спортмена составил 218,3 балла по сумме двух попыток.

Второе место занял еще один представитель Польши Камил Стох (215,5), третье - австриец Штефан Крафт (214,8). Россиянин Дмитрий Васильев стал 23-м (192,5).

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Давид Кубацки (Польша) - 218,3 (93,0 + 104,5)

2. Камил Стох (Польша) - 215,5 (91,5 + 101,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) - 214,8 (93,5 + 101,0)

4. Филипп Ашенвальд (Австрия) - 214,5 (91,0 + 103,5)

5. Рихард Фрайтаг (Германия) - 211,3 (93,5 + 103,5)

6. Штефан Лайе (Германия) - 210,6 (96,5 + 99,0)...

23. Дмитрий Васильев (Россия) - 192,5 (92,5 + 96,5)

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